Einheimischer gab am Pfingstwochenende auf der Drautalstraße Gas.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolbild © KLZ/Weichselbraun

In allen Tiroler Bezirken, auf Autobahnen sowie Landes- und Gemeindestraßen hat die Polizei am vergangenen Pfingstwochenende intensive Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Insbesondere ging es bei der Überwachung darum, die Hauptunfallursachen zu kontrollieren: Zu hohe Geschwindigkeit, Alkohol, zu geringer Sicherheitsabstand und rücksichtsloses Fahrverhalten.

"Die Verkehrsteilnehmer waren zum überwiegenden Teil sehr diszipliniert und verantwortungsbewusst unterwegs", heißt es vonseiten der Polizei. Die Zahl der Verkehrsdelikte im Bereich der Geschwindigkeitsdelikte stieg im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. Bei den Alkotests, Alkoholdelikten und Führerscheinabnahmen war ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Eine der gravierendsten Übertretungen ist in Osttirol passiert: Ein einheimischer Pkw-Lenker raste auf der Drautalstraße, außerhalb des Gemeindegebietes von Dölsach, mit 140 km/h durch eine 80 km/h-Beschränkung. Beschäftigt hat die Osttiroler Polizei am vergangenen Wochenende unter anderem auch ein Autounfall in Lienz, den ein Alkolenker zu verschulden hatte.

Kurioses ist auch in Nordtirol passiert: In Wattens hat die Polizei einen slowakischen Pkw-Lenker mit 1,84 Promille Alkohol im Blut angehalten. In Innsbruck stürzte ein Radfahrer mit 1,6 Promille. Er hat sich dabei verletzt.

Die gute Nachricht: Am Pfingstwochenende 2018 gab es keine Todesopfer auf Tirols Straßen.