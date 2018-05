Facebook

Der Dekan verlässt Osttirol © Brunner Images

Mit Überraschungen warteten Priester in einzelnen Osttiroler Pfarren bei den Pfingstgottesdiensten auf. Vom Altar aus wurden den Kirchenbesuchern Neuerungen und Abschiede bekannt gegeben. In Osttirol kommt in Sachen Priesterbesetzung ein ganzes Rad in Bewegung.

