Die BORG-Musiker begrüßen den Frühling, in Sillian treffen sich zu- und weggezogene Osttirolerinnen, kleine "Springmäuse" sind im Eltern-Kind-Zentrum willkommen und bei der Führung in Schloss Bruck werden "Geheimnisse" gelüftet.

Frühlingskonzert des BORG Lienz © KK/Veranstalter

1.) "borg spring"

Frühlingskonzert der knapp 60 Schüler des Musikzweiges des BORG Lienz.

Die Schüler singen und musizieren In den verschiedensten Besetzungen und Ensembles zur Frühlingszeit. Es geht von Solobeiträgen bis zum borg chor und vom Renaissancemadrigal bis zum Jazzstandard.

28. Mai, Spitalskirche Lienz, 19.30 Uhr.

borg spring Foto © KK/Veranstalter

2.) Osttiroler Frauen unterwegs

Gespräche mit her- und weggezogenen Osttirolerinnen in Sillian.

Osttirol gilt als Auswanderungsgebiet, doch ganz so stimmt das nicht.

Die Menschen sind mobiler geworden. Frauen ziehen aus ihrer Heimat weg – aus beruflichen, wirtschaftlichen oder auch privaten Gründen – und finden eine neue Heimat. Und manchmal ziehen sie auch wieder dorthin zurück, wo sie aufgewachsen sind.

Wie solche Wege aussehen können, wie sie das Leben nicht nur dieser

Frauen beeinflussen und welche Rolle Osttirol dabei spielt, ist das

Thema dieses Abends.

Gäste:

Chryselda Pedarnig

Myriam Detruy

Musikalisch umrahmt von Lump‘m Brass

28. Mai, Kultursaal Sillian, 19.30 Uhr.

Gespräche mit her- und weggezogenen Osttirolerinnen Foto © KK

3.) Bewegungsgruppe "Springmäuse"

Hier ist Platz für ALLE – von den wilden Draufgängern bis hin zu den eher zurückhaltend Vorsichtigen. Alle Kinder können sich, jenseits von Leistungs- und Konkurrenzdenken, individuell in ihrer Bewegung erfahren und selber ausprobieren. Die Freude an der Bewegung, Kreativität und jede Menge Spaß stehen im Vordergrund.

Es werden tolle Gerätelandschaften aufgebaut, bespielt und beturnt. Bei den 2- bis 4-Jährigen dienen die Eltern als Unterstützung. Jedes Kind macht genau das, was es will und schon kann. Durch freies Ausprobieren entdecken die Kleinen gemeinsam, was noch alles in ihnen steckt.

Infos und Anmeldung im EKiZ-Büro, Rechter Iselweg 5, 9900 Lienz,

per E-mail: office@ekiz-lienz.at, telefonisch unter 04852 / 613 22

29. Mai, Eltern-Kind-Zentrum Lienz, 15.30 bis 16.30 Uhr.

Bewegungsgruppe "Springmäuse" Foto © KK/Veranstalter

4.) Führung durch Schloss Bruck

Das Team der Kunstvermittler des Museums der Stadt Lienz Schloss Bruck

bietet jeden Sonn- und Feiertag um 11 Uhr sowie gegen Voranmeldungen die Möglichkeit, mit einer geführten Tour durch die ehemalige Residenz der Görzer Grafen einen vertieften Einblick in die Geschichte des Hauses und die laufenden Ausstellungen zu erhalten.

Entdecken Sie die Malerwerkstätte des Simon von Taisten, die Geschichte der Farben und das Geheimnis hinter den Fresken der fürstlichen Schlosskapelle. Nach der Führung können Sie natürlich das gesamte Schloss erkunden, sich auf die Spuren des Geburtstagsjubilars Albin Egger-Lienz begeben und den unvergleichlichen Ausblick vom Bergfried der

Residenzburg genießen.

Kosten: € 2,50 (exklusive Eintritt)

31. Mai, Schloss Bruck Lienz, 11 Uhr.

Führung durch Schloss Bruck Foto © KK/Veranstalter