Die Feuerwehr rückte in den frühen Morgenstunden aus © Kleine Zeitung

Am Dienstag, gegen 03:40 Uhr, geriet ein Klein-Lkw in Assling aus unbekannter Ursache in Brand. Das Fahrzeug stand auf einem Schotterparkplatz neben der Drautalstraße in Thal in Höhe des Klärwerkes „Unteres Pustertal“. Der im Fahrzeug schlafende 46-jährige polnische Lenker konnte das Fahrzeug selbständig verlassen und durch einen unbeteiligten Fahrzeuglenker die notwendige Verständigung der Einsatzkräfte durchführen lassen. Er erlitt Verbrennungen an den Armen – Verletzungsgrad unbestimmt – und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Lienz eingeliefert. Der Brand konnte schließlich von der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Assling gelöscht werden. Am Laster entstand vermutlich Totalschaden.