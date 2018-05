Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Der Heinfelser Kapellmeister Thomas Hofmann siegte beim Drummer-Bewerb "Austrian Drummer Awards" in Innsbruck. Erst vor wenigen Tagen übernahm er den Taktstock von seinem Vorgänger Klaus Geiler.

Thomas Hofmann, Heinfelser Kapellmeister, siegte bei den Austrian Drummer Awards in Innsbruck souverän © KK (c) Wolfgang Alberty

Nach 2016 hat Thomas Hofmann zum zweiten Mal bei den Austrian Drummer Awards in Innsbruck in der höchsten Kategorie gewonnen. Der Heinfelser Kapellmeister hat erst in der vergangenen Woche den Taktstock von seinem Vorgänger Klaus Geiler übernommen.