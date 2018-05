Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Norbert Mariacher, Klocker, Oberkofler Laura Asslaber, Noah Scheiber, Sophie Mühlmann, Obertscheider mit Trainerin Mayer © KK/SPORTUNION

Die Sportler der Sportunion Lienz zeigten beim Halbmarathon in Salzburg einmal mehr, was in ihnen steckt. Andrea Oberbichler holte sich unter 96 Läuferinnen den Sieg. Ihr Bruder Hermann Oberbichler sicherte sich ebenso einen Platz im Spitzenfeld. Auch die Leistung der jungen Leichtathleten beeindruckte. Bei den offenen Tiroler Askö-Kindermeisterschaften in Innsbruck sicherten sich Vanessa Oberkofler, Lukas Obertscheider und Linda Klocker einen Stockerlplatz. Trainerin Anna Mayer nahm mit sieben Kindern an diesen Wettkämpfen teil.