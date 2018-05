Facebook

Ebenso Robert Possenig, Sigrid Zuegg, Richard Pettauer und Hansjörg Temmel mischten sich unter das Vernissage-Publikum und waren sichtlich begeistert © KK/LENZER

Er brachte mit seiner Malerei den Himmel auf Erden. Die Rede ist vom spätgotischen Pustertaler Freskenmaler Simon von Taisten. Er schuf unzählige Heiligenbilder und war unter anderem Künstler am Görzer Hof. Die Freskenmalerei in der Kapelle des Schlosses Bruck in Lienz zählt zu seinen Hauptwerken. Im Stadtmuseum auf Schloss Bruck, geleitet von Silvia Ebner, ist Simon von Taisten die Ausstellung „Mal mir den Himmel“ gewidmet. Zur Vernissage am Freitag fanden sich rund 250 Kunstinteressierte ein.