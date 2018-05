Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In der ersten Ferienwoche werden Wissenschaft und Forschung am Campus Lienz kindergerecht aufbereitet.

Kinder und Jugendliche haben können am Campus Lienz in die Welt der Wissenschaft eintauchen © KK/Privat

„Wie baue ich mir meine eigene Rakete?“, „Wie funktioniert die Pulsmessung des menschlichen Herzens?“ oder „Wie genau funktioniert eine Solaranlage?“ Kinder bekommen Antworten auf diese Fragen in der Kinder-Sommeruni, die heuer in Osttirol in die zweite Runde geht.