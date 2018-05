Facebook

Der weit überwiegende Teil der Bauern kümmert sich täglich mit großem Einsatz um ihre Tiere und investieren in das Tierwohl © APA/BARBARA GINDL

Dieser Fall sorgt für Bestürzung: Auf einem Bio-Betrieb in der Gemeinde Kartitsch besteht der Verdacht auf Tierquälerei. Zwei anonyme Anzeigen hatten vor einigen Wochen auf das Leid der Tiere aufmerksam gemacht und alles ins Rollen gebracht. „Die Bezirkshauptmannschaft hat daraufhin umgehend Maßnahmen eingeleitet“, erklärt Bezirkshauptfrau Olga Reisner. In Begleitung von Polizei und Veterinär fuhr man auf den Hof. Und es war happig, was man dort antraf. Laut Augenzeugen waren einige der Tiere so abgemagert und in einem schlechten Zustand, dass die Behörde veranlasste diese abzutransportieren. Auf die Frage, wie viele es waren, verweist die Bezirkshauptfrau auf die Amtsverschwiegenheit. Dem Vernehmen nach handelt es sich um drei Rinder. Zudem sickerte durch, dass ein weiteres Tier wegen seines kritischen Zustandes eingeschläfert werden musste. Die betroffenen Rinder wurden woanders untergebracht, wo sie aufgepäppelt werden. Die restlichen Tiere dürfen auf dem Hof bleiben, werden aber streng kontrolliert.

