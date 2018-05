Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ein Dringlichkeitsantrag von Liste Fritz und SPÖ brachte das Thema Direktzug erneut in den Landtag. Keine gemeinsame Sache der Osttiroler.

Der Direktzug fährt seit 2013 nicht mehr. Die Emotionen in der Debatte sind seitdem kaum weniger geworden © EXPA/Groder

In den Tagen vor dem ersten Sitzungstag standen die Zeichen auf Zusammenarbeit. Der Abgeordnete Markus Sint (Liste Fritz), auf dessen Initiative der Dringlichkeitsantrag mit dem Titel „Direktzug Lienz-Innsbruck wiedereinführen!“ erarbeitet wurde, suchte laut eigenen Angaben, im Vorfeld, parteiübergreifend Verbündete. In SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik fand er eine Mitstreiterin. Die beiden Osttiroler Abgeordneten der Volkspartei, Martin Mayerl und Hermann Kuenz, sendeten vorab positive Signale, stimmten in der Sitzung aber gegen den Dringlichkeitsantrag.