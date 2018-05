Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wer der schnellste am Balkon ist, gewinnt © KK/Landjugend Heinfels

Das Zeitalter des "Fensterlns" ist eigentlich schon vorbei, auch im sonst so traditionsbewussten Tirol. Junge Burschen steigen kaum mehr mithilfe einer Leiter über das Fenster ins Schlafgemach ihrer Geliebten. Das war einmal. Am Sonntag, 20. Mai, feiert das "Fensterln" in Osttirol aber ein Comeback - in Form eines Wettbewerbs. Die Landjugend Panzendorf ermittelt den ersten "Osttiroler Fensterlkönig". Die Verantwortlichen nennen das Format "traditionellen Hindernislauf". Neu ist der Wettbewerb im Alpenraum nicht: Red Bull hat eine ähnliche Veranstaltung bereits in Bayern durchgeführt.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.