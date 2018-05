Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Jazz-Gruppe © KK/TANZSTUDIO VIKTOR KOPEYKO

Die Tänzer des Tanzstudios von Viktor Kopeyko sind Meister ihres Faches. Jetzt haben sie nach dem Austrian Dance Cup im März in Bad Ischl bei den österreichischen Meisterschaften der Austrian Show Dance Union in der Arena Nova in Wiener Neustadt abgeräumt.