Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Freischwimmbad Vithal in Assling startet am 26. Mai in die Jubiläums-Freibadsaison © KK/GEMEINDE

So eine Freibadsaison will gut vorbereitet sein: Becken reinigen, Filteranlage überprüfen, Dichtungen wechseln und natürlich frisches Wasser einlassen. „3275 Kubikmeter benötigt man im Lienzer Dolomitenbad, um alle Becken mit Wasser zu füllen“, wie Werner Engl, Betriebsleiter der Lienzer Freizeitanlagen, erklärt. In den Freibädern laufen die Vorbereitungen also auf Hochtouren.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.