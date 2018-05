Facebook

Ein Mann hat dieses Wegkreuz in Brand gesetzt © Brunner Images

Ein Osttiroler kam am Montag in den frühen Morgenstunden beim Wegkreuz am Rad- und Wanderweg zwischen der Draubrücke und den Hochhäusern in der Tristacher Straße nicht vorbei. Er setzte das Kreuz in Brand. Durch das Feuer, vermutlich mithilfe von Benzin angefacht, wurde der Christus-Corpus völlig verkohlt und das gesamte Kreuz stark beschädigt.

