Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia/S. Werner-Ney

Warme Luftmassen strömen am Samstag zu uns nach Osttirol. Dabei scheint vor allem am Vormittag und auch um Mittag zumeist wieder länger die Sonne vom Himmel. Es bilden sich aber auch schon Quellwolken, die dann ab dem Nachmittag da und dort größer werden dürften und sogar zu richtigen Schauer- und Gewitterwolken auswachsen könnten. "Wann, wo und ob überhaupt es zu Gewittern kommt, kann man derzeit aber nur sehr kurzfristig vorhersagen. "Daher ist der prüfende Blick zum Himmel besonders am Nachmittag und Abend angesagt", meint der Meteorologe Reinhard Prugger vom Privatwetterdinst meteo experts. Die Temperaturen sind am Samstag recht angenehm und erreichen in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in Tristach Werte um 24 Grad.