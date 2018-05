Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Markus sint will es wissen © runner Images - Philipp Brunner

Der Exklusivbericht der Kleinen Zeitung mit dem Titel „Ist Millionengeschäft um Milch geplatzt?“ lässt den Neo-Landtagsabgeordneten Markus Sint von der Liste Fritz nicht kalt. Vieles deutete in Osttirol darauf hin, dass die Firma Loacker ein Trockenwerk für Osttiroler Milch errichten wollte. Loacker baut jetzt aber in Südtirol. Sint, der sich auch als Osttiroler Abgeordneter sieht, stellt jetzt eine schriftliche Anfrage an Landeshauptmann-Stellvertreter und Agrarreferenten Josef Geisler.

