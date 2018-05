Motorräder werden in der Haspinger-Kaserne gesegnet, die "Eisenbahner" feiern ihr Jubiläum an zwei Abenden, das "cedag Quartett" konzertiert in der Spitalskirche und Schloss Bruck startet mit der ersten Sommermatinee.

Motorradsegnung © KK/UOGT

1.) Motorradsegnung

Die Unteroffiziersgesellschaft Tirol veranstaltet eine Motorradsegnung, zu der auch alle Biker recht herzlich eingeladen sind.

9.30 Uhr: Einlass und Aufstellung in der Haspinger-Kaserne

11 Uhr: Segnung durch Militärkurat Peter Schiestl

12.30 Uhr: Motorradparade durch Leisach, Amlach, Tristach, Lavant, Dölsach, Debant und Lienz.

13 Uhr: Ankunft am Hauptplatz vor der Liebburg.

Für Verpflegung in der Haspinger-Kaserne (Militärgulasch) ist gesorgt.

26. Mai, Haspinger-Kaserne Lienz, 9.30 Uhr.

Segnung in der Hapinger-Kaserne Foto © KK/UOGT

2.) 100 Jahre Eisenbahner Stadtkapelle



Die Eisenbahner Stadtkapelle Lienz feiert ihr hundertjähriges Bestehen mit einem zweitägigen Konzertevent.

Im ersten Teil erklingen traditionelle und originale Werke für Blasorchester. Außerdem werden bei diesem Konzert auch ausgefallene sowie traditionelle Märsche serviert.

Im zweiten Teil des Konzertes dreht sich alles um die moderne Unterhaltungsmusik und speziell für die Eisenbahner arrangierte Stücke.

Nach dem Konzert wird mit der Gruppe „die vier Freunde“ weitergefeiert.

25. Mai, RGO-Arena Lienz, 20 Uhr.

Weil aus den Reihen der Eisenbahner zahlreiche Musikformationen in den unterschiedlichsten Musikrichtungen hervorgegangen sind, wird mit ebendiesen Gruppen weitergefeiert. Drumartic, die Dolomitenböhmer, Jimmy and the Goofballs, Goofbrass, Blechwerk und die Lienzer Tanzlmusik werden an diesem Abend für ein Dauerfeuerwerk der Sonderklasse sorgen, welches musikalisch und stilistisch von jung bis alt kaum Wünsche offen lassen wird.

26. Mai, RGO-Arena Lienz, 20 Uhr.

Die Eintrittskarten zu diesen beiden Abenden erhält man beim Bürgerservice der Stadt Lienz und in den Musikfachgeschäften Joast und Petutschnigg.

RGO-Arena Lienz © KK

3.) Konzert mit dem cedag Quartett

Nach den Saiten ihrer Instrumente haben die vier Streicher ihr Ensemble benannt.

In Lienz spielen Martin Yavryan (1.Violine), Clemens Gahl (2.Violine), Ernst Theuerkauf (Viola) und Peter Polzer (Violoncello) Streichquartette von Beethoven, Schostakowitsch und Dvorak.

Das cedag Quartett wurde im Jahr 2003 in Innsbruck gegründet. Seitdem konzertiert es regelmäßig im Rahmen verschiedener Konzertzyklen in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz.

Der Repertoirebogen des Quartetts spannt sich von den frühen Anfängen der Streichquartettliteratur über die Romantik und klassische Moderne bis hin zur zeitgenössischen Musik.

Karten sind im Bürgerservicebüro in der Liebburg erhältlich, Info und Reservierung unter Tel. 04852/600-519 und auf www. stadtkultur.at.

26. Mai, Spitalskirche Lienz, 20 Uhr.

cedag Quartett Foto © KK/Rupert Larl 2012

4.) Sonntagsmatinee - Ein Schatz aus Patriasdorf

Mit einer kleinen Sensation startet Schloss Bruck in die sommerlichen Matineen des Museumsjahres.

Harald Stadler präsentiert den Fund des Jahres – einen Goldring in Türkis, gefunden in den Feldern des Lienzer Stadtteils Patriasdorf.

Das wunderbar erhaltene Kleinod aus dem 16. Jahrhundert wirft neue Fragen auf und lässt einen Blick in die Gesellschaft zur Zeit der wolkensteinischen Regentschaft in Osttirol zu. Spannend, detailreich und humorvoll wie gewohnt führt Stadler durch die Fund- und Kulturgeschichte und stellt auf Schloss Bruck den Ring erstmals der Öffentlichkeit vor.

27. Mai, Schloss Bruck Lienz, 11 Uhr.

Schloss Bruck Foto © KK/Martin Lugger