Listerien wurden in "Bonbel"-Käse mit Mindesthaltbartkeitsdatum 16. Mai 2018 nachgewiesen © KK/discounto.de

Nach einem Nachweis des Bakteriums Listeria monocytogenes in einer Produktprobe werden Käsestangen "Bonbel Cremig & Würzig" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 16.05.2018 zurückgerufen, teilte Fromageries Bel Österreich am Dienstagabend per Aussendung mit. Es wurden insgesamt 42 Kartons mit je acht Käsestangen in wenige Filialen in Kärnten und Osttirol ausgeliefert, schrieb das Unternehmen.