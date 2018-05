Facebook

© Alexander Raths - Fotolia

Der Einfamilienhaus-Markt in Osttirol lief im Vorjahr, was den Preis zum Vergleich der Kärntner Nachbarbezirke anlangt, nicht so schlecht. Insgesamt wechselten 53 Einfamilienhäuser im Bezirk den Besitzer. Das waren um 1,9 Prozent weniger als im Vergleichsjahr 2016. Der erreichte Durchschnittpreis für ein Haus lag bei 224.053 Euro, der durchschnittliche Preis in Tirol betrug wegen der hohen Kosten in Innsbruck und Kitzbühel 474.350 Euro. Mit den 224.053 Euro kam Osttirol knapp an den Bundesschnitt heran, der mit 225.819 Euro berechnet wurde. Aber der Einfamilienhaus-Preis in Osttirol hat gegenüber 2016 eingebüßt. Er ging um 3,5 Prozent zurück.

Im Fünf-Jahres-Vergleich sind die Preise im Bezirk jedoch um 10,5 Prozent gestiegen. Wirft man einen Blick nach Kärnten, stellt sich heraus, dass Osttirol mit dem Wert der Einfamilienhäuser nicht so schlecht dasteht.

