Die Gewerkschaftsschule Lienz befragte die Bevölkerung über verschiedene Themen zur Europäischen Union. Im Volkshaus wurden am Montag Abend die Ergebnisse der Erhebungen präsentiert.

Die Schüler der Gewerkschaftsschule erhoben, wie Osttirol in Sachen EU tickt © Natascha Brunner

Wirtschaft, Soziales und Sicherheit sind drei der wichtigen Hauptthemen der EU. Diesen drei Problemfällen widmeten sich in den vergangenen zwei Jahren die 18 Schüler der Gewerkschaftsschule Lienz. Sie befragten die Osttiroler Bevölkerung nach ihrer Meinung zur Europäischen Union. Am Montag präsentierten sie ihre Ergebnisse zu diesem Projekt.

Zu Beginn der Veranstaltung meldete sich unter anderem die EU-Abgeordnete Karoline Graswander-Hainz zu Wort. „Die EU ist das wichtigste Friedensprojekt. Wir haben seit über 70 Jahren Frieden“, so Graswander-Hainz.