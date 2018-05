Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wo es heute Regengüsse gibt, ist für die Meteorologen schwer vorhersagbar © dpa

Über den Alpen ist eine flache Druckverteilung vorherrschend. Zusammen mit kühler Luft in der Höhe sind recht wechselhafte Wetterbedingungen zu erwarten. Vielfach hat es die Sonne bereits am Vormittag nicht mehr so leicht. Sehr wahrscheinlich sind vorübergehend auch etwas häufiger und früher am Tag Regenschauer einzuplanen.