Der gebürtige Tristacher Leonard Lorenz gibt Einblicke in 55 Jahre künstlerisches Schaffen. In seiner Ausstellung "Bildungskosmos Mensch" in der Hofburg in Innsbruck sind über 60 seiner Werke zu sehen.

Lorenz vor seiner Skulptur "Die Namenlose" bei der Vernissage in der Hofburg in Innsbruck © KK/PRIVAT

Im Alter von 14 Jahren begann ich zu schnitzen. Es war wie ein „Sesam öffne dich“ für meine Seele“, schildert Leonard Lorenz. Der Bauernbursche aus Tristach besuchte als 22-Jähriger die Akademie der bildenden Künste in München, die er mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen hat.

Aktuell läuft seine Ausstellung „Beziehungskosmos Mensch“ in der Hofburg in Innsbruck. Bis 3. Juni, täglich von 9 bis 17 Uhr, gibt er darin Einblicke in 55 Jahre seines künstlerischen Schaffens. Zu sehen sind 26 Skulpturen, 23 Gemälde sowie 15 Zeichnungen und Radierungen. Ausstellung Beziehungskosmos Mensch in der Hofburg © KK/PRIVAT