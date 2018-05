Facebook

Die Prozession durch die Lienzer Innenstadt wurde von der Eisenbahner Stadtkapelle umrahmt. Pater Tobias, Dekan Bernhard Kranebitter und Pater Mart am Johannesplatz © (Brunner Images - Philipp Brunner

Wie jedes Jahr im Mai fand auch heuer die Florianiprozession in Lienz statt. Dieser groß angelegte Umzug durch die Innenstadt erinnert an die insgesamt 15 Großbrände, die ab dem 12. Jahrhundert in der Stadt ihre Spuren hinterlassen haben. Der größte Brand brach 1609 aus. Dabei waren 13 Tote zu beklagen. Seit dieser Zeit gedenken die Lienzer an diese Katastrophe im Rahmen einer alljährlichen Prozession.