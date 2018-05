Facebook

Etwaige Restwolken lockern in der Früh rasch auf und der Vormittag verläuft dann häufig sonnig bzw. überwiegend freundlich. Ganz stabil ist es aber nicht: In der Höhe rückt nämlich ein kleines Tief, ein sogenanntes Höhentief, näher. Dieses labilisiert zunehmend die Schichtung der Atmosphäre in der 2. Hälfte des Tages. Die Quellbewölkung nimmt jedenfalls am Nachmittag deutlich zu. Auch ein lokaler Regenschauer oder ein Gewitter ist später am Tag durchaus möglich (z. B. Virgental). "Welche Ortschaften genau einen Regenguss abbekommen, ist nur schwer vorhersagbar", meint der Wetterexperte Werner Troger. Beispielsweise in Matrei hat es maximal etwas mehr als 20 Grad.