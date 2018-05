Der 12-Jährige wurde am 2. Mai von einem Pkw erfasst. Er gab erst an, unverletzt zu sein, nachträglich stellten sich jedoch Schmerzen ein. Polizei sucht nun nach der Unfalllenkerin.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FUCHS Juergen

Wie erst jetzt bekannt wurde ging ein 12-jähriger Schüler aus dem Bezirk Lienz am 2. Mai gegen 12:45 Uhr am Parkplatz des M-Preises in Lienz, Beda Weber-Gasse 1a, in südliche Richtung. Der Schüler wurde dabei von einem nachkommenden, langsam fahrenden PKW gestreift und stürzte in der Folge auf die Fahrbahn. Die Lenkerin des Fahrzeuges erkundigte sich sofort bei dem 12-Jährigen nach seinem Befinden. Da dieser angab unverletzt zu sein, setzte die Frau ihre Fahrt fort. Nachdem beim Schüler zu einem späteren Zeitpunkt jedoch Schmerzen auftraten, erstattete dieser die Anzeige bei der Polizeiinspektion Lienz.