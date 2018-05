Facebook

"Finn - König von Schokolonien" © KK/Veranstalter

1.) "Finn - König von Schokolonien"

Das Kindertheater Heuschreck zeigt das Stück "Finn - der König von Schokolonien" mit viel Musik, Humor und den immer wieder bunten, phantasievollen Kostümen und der Botschaft, dass es manchmal auch mutig ist, sanft zu sein und einfach wie Schokolade zu schmelzen.

Inhalt:

Ein versteckter Schatz soll von den Kindern im Birkenwald gefunden werden. Der wilde Finn und die coole Mona sausen los. Klar, es will ja jeder als erstes den Schatz finden. Und da passiert es: Als Finn an einer seltsamen Blüte streift, trifft ihn ihr Blütenstaub in der Nase und alles um ihn beginnt sich zu drehen und trägt ihn fort in ein fremdes Land voller fantastischer Gestalten, die ihn, Finn, mit "König von Schokolonien" begrüßen . . . Das ist der Beginn eines Abenteuers!

Für Kinder ab vier Jahren.

Karten sind im Bürgerservicebüro in der Liebburg erhältlich, Info und Reservierung unter Tel. 04852/600-519 und auf www. stadtkultur.at.

24. Mai, Kolpingsaal Lienz, 15 Uhr.

Kindertheaterstück © KK

2.) Lange Nacht der Kirchen

Die Pfarren Amlach, Leisach, Lienz Heilige Familie und Tristach laden zur Langen Nacht der Kirchen in Lienz ein. Das Programm steht unter dem Motto: "Glaube – gestern, heute und in Zukunft"

20.00 Uhr: Andacht

20.30 Uhr: Zwischen Tradition und Veränderung, Zeitzeugen von gestern und heute im Gespräch.

21.30 Uhr: Musikalische Beiträge von Stefan Jobst Panflöte, Schüler der Musikschule Lienzer Talboden unter der Leitung von Alois Wendlinger, Geschwister Hopfgartner, Geschwister Walder, 55-ger Musig (Saitenmusik), Klarinettenquartett Windwurf, sowie die Holzschraufen.

Ausstellung: Unsere Kirchen im Wandel der Zeit

Buffet

23.30 Uhr: Abschluss und Segen

25. Mai, Pfarrkirche "Heilige Familie" Lienz, 20 Uhr.

Die Pfarre Dölsach feiert die "Lange Nacht der Kirchen" mit einem Schülerkonzert, einer Kinderlesung, Vorstellung von Männerorden und einem Kirchenkonzert mit der Singgemeinschaft Weissensee.

25. Mai, Pfarrkirche Dölsach, 18 bis 22 Uhr.

Lange Nacht der Kirchen Foto © KK/Gert Eggenberger

3.) NAGO-Exkursion zum Pappernigmoos am Iselsberg

Leitung: Helmut Deutsch, Eva Benedikt und Oliver Stöhr

Auf einem Rundweg um das Pappernigmoos am Iselsberg besteht ausreichend Zeit zum Naturbeobachten, Entdecken und Staunen. Die Teilnehmenden wandern durch Feuchtwiesen, extensive Kulturwiesen, vorbei an Waldmooren, die teilweise gut erhalten und artenreich an Insekten und Pflanzen sind. Es gibt einen ausgewiesenen Lehrpfad durch das Gebiet, der auch einige Schautafeln bietet.

Dauer: ca. 4 Stunden

Bei Regenwetter findet diese NAGO-Exkursion nicht statt. Absagen werden ggf. 1-2 Tage vorher auf der NAGO-Homepage (www.nago-osttirol.at) mitgeteilt.

26. Mai, Parkplatz Defreggerhof am Iselsberg-Pass, 8 Uhr.

Niedermoor im Pappernigmoos mit Wollgras Foto © KK/Helmut Deutsch