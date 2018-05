Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christoff Kügler besucht die 8 b Klasse des Gyms © KK/Gymnasium Lienz

„Junge Forscher gesucht!“ So lautete der Wettbewerb an dem sich Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren aus Tirol, Südtirol, Trentino und Graubünden bewerben konnten. Die Verfasser der besten Arbeiten wurden an die Technische Universität Innsbruck eingeladen.

Einer der Finalisten war Gymnasiast Christoff Kügler, der die 8 b Klasse des Gymnaisums Lienz besucht. Er präsentierte vor einer Jury seine VWA (Vorwissenschaftliche Arbeit) mit dem Titel „Game Balancing“. Game Balancing beschäftigt sich mit der Aufgabe, ein Spiel fair zu gestalten. Das bedeutet, dass jedes Spielziel und jeder Weg dorthin gleich einfach, oder gleich schwer zu erreichen sein sollte. Die wichtigsten Aspekte dazu verdeutlichte der Osttiroler anhand eines selbst programmierten Spiels. Es gelang ihm einen Achtungserfolg zu erzielen, in dem er die Kommission nicht nur mit seiner Kompetenz und der Vielseitigkeit seiner Arbeit, sondern auch mit seinem sprachlichen Können beeindruckte.