Nachmittag für Knirpse © KK/APA (BARBARA GINDL)

1.) Knirpse

Nachmittag für Eltern mit Kindern von ca. einem Jahr.

Unsere Kleinen machen sich schon voller Begeisterung auf Erkundungstour. Sie genießen ihre neu gewonnenen Fähigkeiten und lernen ganz nebenbei laufend dazu. Sie erforschen, beobachten und entdecken, dass es da noch andere gibt, die ebenso "groß" sind wie sie selber und eifern den anderen Kindern nach.

Neben den wöchentlichen Treffen mit den Kindern findet einmal im Monat ein fit-for-family-Elternabend statt, an dem anstehende Erziehungsthemen besprochen werden und viel Zeit für Austausch und Reflexion bleibt.

Infos und Anmeldung telefonisch unter (04852)613 22 oder per E-mail: office@ekiz-lienz.at

15. Mai, Eltern-Kind-Zentrum Lienz, Rechter Iselweg 5, 15 bis 17 Uhr.

Eltern-Kind-Nachmittag Foto © KK/Veranstalter

2.) Kriegserinnerungen

Gabriel Forcher, ein Zeitzeuge, berichtet über seinen Kriegseinsatz im Jahr 1944/45. Über die Flucht aus russischer Gefangenschaft und die glückliche Heimkehr.

"Es war schon das fünfte Kriegsjahr. Am 6. Jänner 1944 wurde ich 16 Jahre alt. Anfang Juni 1944 musste ich zum RAD (Reichsarbeitsdienst) nach Griffen in Kärnten einrücken. Es war eine harte militärische Ausbildung: Schießen, Tarnen, körperliche Ertüchtigung durch Ausdauermärsche in voller Ausrüstung - meistens nachts."

17. Mai, Kammerlanderhof Thurn, 19 Uhr.

Zeitzeuge Gabriel Forcher © Kleine Zeitung

3.) Berufsorientierung

Informationsabend zum Thema "Berufsorientierung" für Eltern von schulpflichtigen Kindern/Jugendlichen. An diesem Abend werden die Eltern umfassend über die beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten nach der Pflichtschule informiert.

Sie möchten Ihrem Kind eine solide berufliche Basis für sein weiteres Leben vermitteln und stehen selbst vor wichtigen Fragestellungen: Soll mein Kind eine Lehre absolvieren oder eine weiterführende Schule besuchen? Maturant oder Fachkraft – wer hat die besseren Berufschancen? Was genau versteht man unter Lehre und Matura?

Es werden die Polytechnische Schule Lienz, die Tiroler Fachberufsschule Lienz und Serviceangebote für Jugendliche bei der Lehrplatzsuche des AMS Lienz präsentiert.

Moderation: Lehrlingsreferent der Wirtschaftskammer Lienz, Michael Riepler.

Anmeldung: E-Mail-Adresse: michael.riepler@wktirol.at oder unter der Tel.Nr.: 05 90 905/3520.

16. Mai, Wirtschaftskammer Lienz, 19 Uhr.

Berufsorientierung Foto © KK/fotogestoeber - Fotolia