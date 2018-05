Gartenliebhaber haben beim "Gartengeflüster" Pflichttermin, Filmliebhaber beim Film "Gemeinsam wohnt man besser" in Debant, außerdem laden der Talente-Tauschkreis und die Arbeiterkammer zu Informationsabenden.

"Gartengeflüster" in Tristach © KK

1.) "Gartengeflüster"

Veranstaltet von der Bäuerinnenorganisation Tristach, Paradeiserei Grafenstein.

Mit den Hobbygärtnern und Arche-Noah Sortenerhaltern Sylvia und Josef Kitz aus Grafenstein.

Es werden Gemüseraritäten und Sortenvielfalt geboten. Außerdem gibt es Pflanzenverkauf, Tipps und "Dipps" und ein Picknick.

Freier Eintritt.

9. Mai, Lugisser-Garten (Dorfstraße 30, Tristach), 15 bis 18 Uhr.

Sortenvielfalt an Tomaten Foto © KK/Veranstalter

2.) "Gemeinsam wohnt man besser"

Die Marktgemeinde Nußdorf-Debant als Partner von EU XXL Die Reihe, das Wanderkino des 21. Jahrhunderts, lädt zum Film.

Inhalt:

Durch ein Missverständnis nistet sich in der großzügigen Pariser Altbauwohnung des Pensionisten Hubert die junge quirlige Studentin Manuela ein. Sie versteht es gut, wie man den Alltag eines Pensionisten ordentlich auf den Kopf stellt. Am Ende eines rauschenden Abends lässt sich Hubert von ihr überreden, die Wohngemeinschaft zu erweitern. Schon kurz darauf ziehen die Krankenschwester Marion und der in Scheidung lebende, neurotische Anwalt Paul-Gérard ein. Trotz aller Unterschiede wächst die ungewöhnliche Wohngemeinschaft schon bald zusammen. Und auch Hubert erkennt allmählich, dass man für eine Wohngemeinschaft nie zu alt ist.

8. Mai, Kultursaal Debant, 19.30 Uhr.

Kino in Debant Foto © KK/Veranstalter

3.) Talente-Tauschkreis Osttirol

Es gibt viele Beweggründe für eine Mitgliedschaft im Talente-Tauschkreis Osttirol: Hilfe beim Talente finden und anbieten, Schöpfen aus einem breiten Produkt- und Leistungsangebot, Hilfe erhalten, wenn ich selbst etwas nicht machen kann.

Der Regionalbetreuer Reinhold Pölsler setzt sich für ein faires Miteinander und ein Zusammenrücken in der Region ein.

Interessierte erhalten um 17.30 Uhr im Kolpinghaus Information darüber, wie die geldlose Nachbarschaftshilfe funktioniert. Das Talente-Tauschkreis-Treffen startet danach um 18 Uhr mit Talente-Tausch und Mitglieder-Information.

8. Mai, Kolpinghaus Lienz, 17.30 Uhr. Reinhold Pölsler Foto © KK/Veranstalter

4.) "Mein Kind in der Lehre"

Arbeiterkammer-Infoabend für Eltern

Eltern nehmen bei der Ausbildung ihrer Kinder eine wichtige Rolle ein und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Da ist es gut zu wissen, dass die Arbeiterkammer Tirol die Lehrlinge als Partner in allen arbeitsrechtlichen Angelegenheiten mit einer eigenen Jugendabteilung berät und vertritt.

Damit auch Eltern ihr Kind bei der Ausbildung bestmöglich unterstützen können, präsentieren die Experten der Jugendabteilung die wichtigsten Informationen zur Lehrlingsausbildung: Rechte und Pflichten aus dem Lehrverhältnis – Eltern als Partner im Lehrverhältnis – Mit der Lehre zum beruflichen Erfolg – Lösungswege bei Schwierigkeiten sowie Förderungen und Unterstützungen.

8. Mai, Arbeiterkammer Lienz, 19 Uhr.

Anmelden unter 0800/22 55 22 – 3550 oder lienz@ak-tirol.com

Arbeiterkammer-Infoabend Foto © KK/(c) Florian Hiltmair - Fotolia