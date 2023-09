Wie heute bekannt wurde, kam es bereits vergangene Woche zu einem folgenschweren Arbeitsunfall in Osttirol. Am 21. September gegen 11.20 Uhr war ein 18-Jähriger auf einer Baustelle in Untertilliach mit Arbeiten an einer Kreissäge beschäftigt. Aus unbekannter Ursache geriet der Arbeiter mit der rechten Hand in das rotierende Kreissägeblatt und trennte sich den rechten Daumen und den Zeigefinger ab. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Klagenfurt geflogen.