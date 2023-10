"Die Küchenbrigade"

Dienstag, 2. Oktober, Kultursaal Debant, 19.30 Uhr.



Das Wanderkino macht am Dienstag wieder Halt in der Marktgemeinde Debant. Gezeigt wird der französische Spielfilm aus dem Jahr 2022 "Die Küchenbrigade".

Inhalt:

Die begnadete Köchin Cathy Marie, Sous-Chefin in einem Sternelokal, findet sich plötzlich ohne Job und in ersten finanziellen Schwierigkeiten wieder. Eine ihrer Qualifikation entsprechende Anstellung zu finden erweist sich als nahezu aussichtsloses Unterfangen. So sieht sie sich mit fast 40 Jahren gezwungen zu nehmen, was da ist: Kantinenköchin in einem Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtige. Sie gerät in eine kulinarische Hölle: Dosenravioli, Mikrowelle und eine eher ahnungslose, allerdings hochmotivierte Küchenbrigade aus Heimbewohnern.

Eintrittspreis: 4 Euro pro Person.

"Richtig schimpfen"

Montag, 2. Oktober, online, 20.15 Uhr.



Das Eltern-Kind-Zentrum Lienz lädt zum kostenlosen fit-for-family-Online Webinar zum Thema "Richtig schimpfen (wie) geht das". Der ganz normale Erziehungsalltag: Kinder testen die Haltbarkeit von Regeln und Grenzen aus und Eltern müssen darauf reagieren. Wieso Eltern immer wieder in die "Schimpffalle" tappen, was schimpfen bewirkt und welche Alternativen es dafür gibt, erfahren Sie online von Elisabeth Tschojer.

Einstieg ab 20 Uhr unter: https://seelsorgeamtinnsbruckabteilunggemeinde.my.webex.com/join/abteilung.gemeinde​

Oberlienzer Schwemmkegel

Dienstag, 2. Oktober, Kultursaal Oberlienz, 20 Uhr.



Die beiden Ornithologen Matthias Gattermayr und Christian Ragger halten einen Vortrag zum Thema "Der Oberlienzer Schwemmkegel aus der Vogelperspektive". Der Schwemmkegel zählt mit seiner reich strukturierten Kulturlandschaft zu den ornithologischen besonders wertvollen Lebenräumen in Osttirol. Da Vögel als sehr gute Indikatoren für Lebensraumveränderungen gelten, werden im Vortrag anhand der Ergebnisse auch etwaige Veränderungen der Bewirtschaftung und damit auch der Lebensräume präsentiert.

Freiwillige Spenden erbeten.

Ganz Mensch bleiben mit Demenz

Mittwoch, 4. Oktober,Wohn- und Pflegeheim Lienz, 19 Uhr.



Menschen mit Demenz sind auf empathische Begleitung und Hilfe angewiesen. Die Ergotherapeutin Andrea Gattermayr gibt einen Einblick in Angebote und Maßnahmen, welche das sinnliche Erleben bzw. die Körperwahrnehmung sowie die Handlungsfähigkeit und Alltagsbewältigung dememziell erkrankter Menschen unterstützen können.

Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung unter (04852)606-290 oder info@selbsthilfe-osttirol.at gebeten.

"BrustVital"

Mittwoch, 4. Oktober, Institut für Gesundheitsbildung Lienz, 18 Uhr.

Donnerstag, 6. Oktober, CineX Lienz, 18.15 Uhr.



Das Brustgesundheitszentrum Osttirol lädt im Oktober zu insgesamt drei Veranstaltungen.

Mit der Informationsveranstaltung am Mittwoch, 4. 10., mit Vorträgen und Infoständen. Freier Eintritt.

Am Donnerstag, 5. 10., wird der Kinofilm "Milla meets Moses" im Monokel CineX gezeigt. Freier Eintritt.

Am Samstag, 14. Oktober, findet im Rahmen des Brustkrebsoktober ein "Fun&Run" beim Sportplatz in Eichholz zugunsten der Krebshilfe Tirol statt. Startgeld beträgt 10 Euro.

Bühnenshow mit Jakob Lipp

Donnerstag, 5.Oktober, Arbeiterkammer Lienz, 19 Uhr.



Seit zwei Jahrzehnten begeistert Jakob Lipp aus Bayern mit seinen Vorträgen und Coachings auf Tagungen und Veranstaltungen das Publikum. Auf Einladung der ARGE Vordenken Osttirol kommt Lipp mit seinem Programm "Die Geheimnisse der Kommunikation entschlüsseln" nach Lienz. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter:www.vordenken-osttirol.at/die-geheimnisse-der-kommunikation-entschluesseln/

Bühnenprogramm mit Mutmacher Jakob Lipp in der AK Lienz © (c) Jamie Lee Arnold

"Den Pflegealltag meistern"

Donnerstag, 5. Oktober, Seniorenstüberl Debant, 17 Uhr.



Der PVÖ Ortsgruppe Nußdorf-Debant lädt zu einem Kurzvortrag mit dem Leiter des Sozialsprengels Nußdorf-Debant Günther Ebner ein. Ebner gibt Auskunft über die Möglichkeit für Hilfesuchende, Pflege- und Betreuung, Essen auf Rädern und geht gezielt auf Fragen der Anwesenden ein.

"Da Lederhosn Ganga"

Samstag, 7. Oktober, Mitterkratzerhof in Prägraten, 20 Uhr

Sonntag, 8. Oktober, Mitterkratzerhof in Prägraten, 20 Uhr.



Die Theatergruppe Prägraten präsentiert ihr neuestes Stück "Da Lederhosn Ganga" nach dem Original "Deifi Sparifankerl". Kartenreservierung ist unter 0664-923 99 52 möglich.

Weitere Termine:

14.10., 20 Uhr.

Symphoniacs

Samstag, 7. Oktober, Stadtsaal Lienz, 20 Uhr.



Am Samstag holt die Stadtkultur Lienz die Formation "Symphoniacs" nach Lienz. Die Band versammelt rebellische Virtuosen, die allesamt aus der klassischen Ecke kommen. Darunter der Cellist Konstantin Manaev, Pianist Philipp Scheucher sowie die Geiger Johannes Fleischmann und Paul Kropfitsch. Unterlegt mit elektronischen Sounds und Beat, hat Symphoniacs-Gründer Andy Leomar einen neuen, mitreißenden Sound erschaffen.

Karten gibt es im Bürgerservicebüro in der Liebburg. Reservierung unter www.stadtkultur.at und (04852)600-519.