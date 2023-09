Die Tiroler Landespolitik hat zuletzt bundesweit für Diskussionen gesorgt. Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) hat in der Zeit im Bild 2 entsprechende Pläne vorgestellt, wonach Eltern einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab zwei Jahren haben sollten. Der Haken: Der Rechtsanspruch soll erst im Jahr 2026 kommen. Etwas weiter ist man in dieser Angelegenheit in der Gemeinde Virgen. Dort gibt es seit dem vergangenen Jahr eine Kinderkrippe, in welcher auch einjährige Kinder betreut werden.