Im Zeitraum von 15. bis 25. September meldeten ein Buslenker sowie zwei Mütter jeweils getrennt voneinander bei der Polizei in Sillian, dass in drei Fällen Kinder von Unbekannten angesprochen worden seien bzw. die Kinder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hätten.

Ein Vorfall hat sich demnach im Ortszentrum von Innervillgraten – Höhe Gemeindeamt – zugetragen. Dabei wurden zwei Kindern im Alter von 10 und 12 Jahren Süßigkeiten angeboten. Bei den Personen habe es sich um zwei Männer mittleren Alters mit dunklerem Teint gehandelt, die mit einem schwarzen Pkw mit ausländischen Kennzeichen unterwegs gewesen seien, gibt die Polizei bekannt. Bei einem weiteren Fall wurde ein zwölfjähriger Bub am 25. September zwischen 15 Uhr und 16 Uhr im Bereich des Parkplatzes der Freiwilligen Feuerwehr Innervillgraten von zwei dunkelhäutigen Männern angesprochen. Ihm wurde von den Unbekannten, die mit einem schwarzen Pkw unterwegs waren, Süßigkeiten angeboten. Der Bub hat abgelehnt und fuhr mit dem Fahrrad nach Hause.

Weitere Wahrnehmungen

Im Zuge der weiteren Erhebungen brachte die anzeigende Mutter des Zwölfjährigen ein weiteres Kind mit, das eine verdächtige Wahrnehmung am nahe gelegenen Spielplatz "Gutnigger Waldele" gemacht hat. Aus einer Entfernung von 50 Metern hat der Elfjährige zwei Männer mittleren Alters beobachtet, die aus einem "pistolenähnlichen" Gerät etwas abgefeuert haben, wodurch zwei laute Knaller hörbar gewesen seien, so die Exekutive. Der Bub und dessen Freund sind anschließend vom Vorfallsort geflüchtet. "Bei den folgenden Erhebungen am Spielplatz konnten aber keine weiteren Spuren vorgefunden werden", gibt die Polizei bekannt.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden nun ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Sillian unter der Telefonnummer 059133–7238 in Verbindung zu setzen. Ebenfalls ergeht der Appell, allfällige Vorfälle möglichst zeitnah der Polizei zu melden.