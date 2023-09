Das Imperium von der Firma Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH wächst kontinuierlich weiter. Erst vor wenigen Wochen ging die neue Werkshalle sowie der Recyclinghof in Betrieb. Circa sieben Millionen Euro hat Liebherr dafür investiert. Am Mittwoch erfolgte im Beisein von Gesellschafterin und Aufsichtsratsvorsitzenden Stéfanie Wohlfarth und den lokalen Geschäftsführern Holger König und Marcel Snelder sowie Andreas Seifert (Geschäftsführer Hausgeräte-Sparte), Josef Oberessl (Liebherr Logistik) und Johann Hutter (Strabag) der Spatenstich für den jüngsten Zubau: Östlich der Produktionshalle entsteht eine Lagerhalle auf 18.000 Quadratmetern. Dafür nimmt Liebherr insgesamt 16 Millionen Euro in die Hand. Ergänzend zur Lagerhalle ist auch ein zweistöckiges Bürogebäude mit circa 650 Quadratmetern sowie eine Parkanlage geplant. Auf dem Dach des Gebäudes soll eine Photovoltaikanlage installiert werden.