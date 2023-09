Im Gösserbräu in Lienz fand der Zukunftsdialog der Arbeitnehmerorganisation der Tiroler Volkspartei (AAB) statt, bei dem zahlreiche Mitglieder und Funktionäre des AAB begrüßt wurden. Anwesend waren Politiker wie Bezirksobmann des AAB, Stefan Schrott, AAB-Landesrätin Astrid Mair und AAB-Landesobmann Jakob Wolf. Bei dem Meinungsaustausch wurden verschiedene Themen diskutiert, darunter die Kinderbetreuung, die steigenden Lebenshaltungskosten und die Sicherheitslage in Tirol.

"Tirol setzt als erstes Bundesland in Österreich den Rechtsanspruch auf Kinderbildung und -betreuung um. Insgesamt werden in den nächsten Jahren 50 Millionen Euro in die Infrastruktur und die Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen investiert", informierte AAB-Chef Wolf über den neuen Tiroler Kinderbetreuungspakt.

Ein weiterer Punkt, den Wolf ansprach, war die geplante Ausweitung der steuerlichen Begünstigung von Überstunden. In Zeiten der Teuerung sei es wichtig, den Menschen die Möglichkeit zu geben, dass sich ihre Mehrleistung auch finanziell auszahlt.

Weitere Anforderungen

Insgesamt war der Zukunftsdialog im Bezirk Lienz eine Gelegenheit für Mitglieder und Funktionäre des AAB, ihre Anliegen und Forderungen zu diskutieren. "Damit wird eine wichtige Forderung des AAB umgesetzt. Dies kann jedoch nur ein erster Schritt sein, weitere spürbare Verbesserungen müssen folgen", sagt der Landesobmann.