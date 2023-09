Am 19. September gegen 12:50 Uhr startete ein 54-jähriger Deutscher in Obertilliach mit einem Gleitschirm vom Startplatz "Scheibe". Kurz vor dem Abheben kam er aus dem Gleichgewicht, versuchte sich abzustützen und leitete dabei eine Linkskurve ein. In weiterer Folge stürzte er in eine Baumgruppe.

Bei dem Unfall zog sich der Mann eine schwere Verletzung am Arm zu. Er wurde von der Bergrettung Obertilliach geborgen und mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.