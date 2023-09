Am Mittwochfrüh musste die Feuerwehr nach Außervillgraten in Osttirol ausrücken. Bei einem Wirtschaftsgebäude brach ein Brand aus. Am Donnerstagabend gab die Polizei bekannt, dass die Brandursache geklärt ist. "Nach derzeitigem Erhebungsstand kann die Brandursache mit durchgeführten Flämmarbeiten in Zusammenhang gebracht werden", heißt es von der Landespolizeidirektion.

Großeinsatz

Die Löscharbeiten waren schwierig. 210 Feuerwehrleute waren im Einsatz, eine Person wurde verletzt. "Aufgrund der immer wieder aufflammenden Heustöcke mussten diese, mit zwei Kranwägen komplett aus dem Stadel entfernt und gelöscht werden", berichtet die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Außervillgraten konnte erst schließlich am Donnerstag 20.39 Uhr „Brand aus“ geben.