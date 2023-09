"Das Mädchen von Agunt"

Täglich von Mittwoch, 20. September bis Sonntag, 24.September, Museum Aguntum, jeweils um 20 Uhr.



"Das Mädchen von Agunt" wird nach der Romanvorlage von Iny Lorenz in einer Bühnenfassung von Alfred Meschnigg im Museum Aguntum präsentiert.

Kartenvorverkauf von Montag bis Freitag, 17 bis 19 Uhr unter 0664-711 07 66

Aufführungen:

24. 9., 28. 9. und 29. 9. jeweils um 20 Uhr.

Burnout Beratung

Dienstag, 19. September, Volkshaus Lienz/ 1. Stock, 17 bis 18 Uhr.



Das Lienzer Regionalsekretariat der ÖGB (Österreichischer Gewerkschaftsbund) bietet kompetente, kostenlose und anonyme Burnout und Mobbing Beratung.

Um vorherigen Anmeldung im Sekretariat unter (04852) 621 02 oder vera.mair@oegb.at wird gebeten.

Blutspenden

Mittwoch, 20. September, Kultursaal Strassen 16 bis 20 Uhr.



Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Spenden dürfen gesunde Personen zwischen 18 und 70 Jahren. Blutspendeausweis und amtlichen Lichtbildausweis nicht vergessen.

"Die Rote Landa"

Freitag, 22. September, Kulturhaus Sinnron in Dölsach, 20 Uhr.

Samstag, 23. September, Kulturhaus Sinnron in Dölsach, 20 Uhr.

Sonntag, 24. September, Kulturhaus Sinnron in Dölsach, 17 Uhr.

Die Theatergruppe FrauenART widmet ihr neues Stück dem Leben der Obertilliacherin Hirlanda Micheler. Sie war bekannt unter dem Namen "Die Rote Landa" und galt als eine Vorkämpferin für Frauenrechte.

Unter Anleitung des Drehbuches von Ekkehard Schönwiese verkörpern die Schauspielerinnen Regina Mayr, Eva Salcher-Schober, Martha Klocker, Irmgard Semrajc und Susanne Resl die verschiedenen Rollen im Leben der Hirlanda Micheler.

Karten gibt es bei der Trafik Semrajc beim Kino sowie an der Abendkasse. Eintritt: 15 Euro.



Uraufführung von "Die Rote Landa" von der Theatergruppe FrauenART © KK/Privat

"Da Lederhosn Ganga"

Freitag, 22. September, Mitterkratzerhof in Prägraten, 20 Uhr.



Die Theatergruppe Prägraten präsentiert ihr neuestes Stück "Da Lederhosn Ganga" nach dem Original "Deifi Sparifankerl". Kartenreservierung ist unter 0664-923 99 52 möglich.

Weitere Termine:

29.9., 1.10., 7.10., 8.10. und 14.10. jeweils um 20 Uhr.

"Das Who is Who im Alten Rom"

Freitag, 22. September, Museum Aguntum, 17 Uhr.



An den Museumsabend ist die Dauerausstellung bis 20 Uhr für die Besucher geöffnet. Um 17 Uhr gibt es eine Spezialführung. Kulturvermittler Hannes Rohracher referiert über die Influenzer der Römerzeit sowie Klatsch und Tratsch im Alten Rom.

Anmeldung erbeten: (04852) 615 50.

Kulturdialoge 2023

Freitag, 22. September und Sonntag, 24. September, Burg Heinfels.



Zum dritten Mal findet am Wochenende die Veranstaltungsreihe "Kulturdialoge" auf Burg Heinfels statt.

Gestartet wird am Freitag um 18.30 Uhr mit Umtrunk und Begrüßung. Um 19 Uhr geben Harald Stadler und Florian Müller Einblicke in die Bronzestatuette der "Fortuna von Heinfels". Der Eintritt für den Vortrag ist frei.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit dem Korbflecht-Workshop mit Julia Schneider. Materialbeitrag 20 Euro. Anmeldung unter info@burg-heinfels.com oder 0664-167 70 78.

Am Nachmittag ab 14 Uhr gibt Kurator Martin Kofler interessante Hintergrundinformationen über die Sonderausstellung "Wege in die Moderne. 1870/71 bis 1970" preis. Im Anschluss lädt der Museumsverein zu einem geselligen Umtrunk ein. Hierfür ist keine Anmeldung notwendig. Preis pro Person 6,50 Euro.

Vortrag mit Martin Kofler über die Sonderausstellung auf Burg Heinfels © KK/Picasa

"Kultursplitter" gehen in die letzte Runde

Samstag, 23. September, Brennstadel Gaimberg, 20 Uhr.



Den Abschluss der Veranstaltungsreihe "Kultursplitter" im Brennstadel in Gaimberg macht der Kärntner Entertainer, Schauspieler und Buchautor Mario Kuttnig. Der Abend wird lustig und spannend, denn Kuttnig bringt das Stück "Romeo und Julia" als Komödie alleine auf die Bühne. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Die Hoameligen

Samstag, 23. September, Kultursaal Oberlienz, 20 Uhr.



Am Samstag sind "Die Hoameligen" mit einem Konzert zu Gast im Kultursaal Oberlienz. Wenn drei Geschwister die Leidenschaft für das Musizieren und Singen teilen, ist Harmonie in jeder Hinsicht vorprogrammiert. Die Hoameligen schaffen es zwischen authentischer Volksmusik und Acoustic Jazz Pop ohne Stilbruch zu switchen. Barbara Schreier, Michael Schöpf und Karoline Kostner präsentieren den unverbrauchten Klang von Harmonika, Harfe, Klarinette und Kontrabass. Vorverkaufskarten sind im Musikhaus Joast erhältlich oder an der Abendkasse.