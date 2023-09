Seit Jahren ringt der Möbelix um ein Grundstück, das an die Gärtnerei Waude angrenzt, um hier einen Neubau zu errichten. Bereits im Februar hat der Gemeinderat Lienz die Umwidmung und den Bebauungsplan dafür beschlossen. Doch dann machte sich Protest breit. Weil während der Auflage zwölf Stellungnahmen eingegangen sind, mussten sich die Gemeinderäte am Dienstagabend erneut mit der Umwidmung befassen. In diesen Stellungnahmen ging es hauptsächlich um "unnötige Flächenversiegelung". Unter anderem hat sich der Verein Osttirol Natur und die Grünen Bäuerinnen und Bauern Tirol gegen das Möbelhaus-Projekt ausgesprochen. Sogar die Redaktion des ORF von "Am Schauplattz" interessiert sich für den Fall.