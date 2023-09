Donnerstag gegen 14 Uhr beobachteten Zeugen, wie im Bereich des Paragleit-Startplatzes „Scheibe“ (Gemeinde Obertilliach) ein Paragleiter ins Trudeln geriet und etwa 300 Höhenmeter unterhalb des Startplatzes in einem Baum hängen blieb. Ein Notruf wurde abgesetzt. Nachdem die alarmierten Einsatzkräfte der Bergrettung Obertilliach im Bereich der Absturzstelle sogar mittels Drohne keine verletzte Person finden konnten, wurde ein Notarzthubschrauber nachalarmiert.

"Während die Suche noch im Gange war, wurde an der Talstation der Seilbahn ,Golzentipp' ein 63-jähriger polnischer Staatsangehöriger von Polizeikräften mit einer Schnittverletzung am Bein gesichtet", berichtet die Osttiroler Polizei am Abend. Bei der Befragung gab dieser jedoch an, dass er sich die Verletzung im Zuge einer Wanderung zugezogen habe. Die Suche nach dem Paragleiter-Piloten wurde daher fortgesetzt. Erst auf dem Weg ins Krankenhaus gab der 63-Jährige schließlich zu, der gesuchte Pilot zu sein.