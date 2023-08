Das Video wird derzeit in Osttirol kreuz und quer via Messenger-Dienst verschickt. Es zeigt, wie ein Murgang das sogenannte Vergeinerbachl in Mittewald, Gemeinde Anras, in einen reißenden Fluss aus Geröll verwandelt. Ganze Baumstämme wurden mitgerissen. Gefilmt hat es ein Mitarbeiter der Wildbach- und Lawinenverbauung, die dort gerade eine Baustelle hat. Passiert ist das alles am vergangenen Freitag nach einem kräftigen Gewitter.