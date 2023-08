In Teilen Tirols herrscht weiterhin eine angespannte Hochwassersituation. Hauptbetroffen sind derzeit die Bezirke Imst und Innsbruck-Land, wo die Bezirkseinsatzleitungen bereits im Einsatz sind. Nach aktuellen Prognosen und Einschätzungen der GeoSphere und des Hydrografischen Dienstes des Landes wird insgesamt weiterhin der Alpenhauptkamm betroffen sein – der Schwerpunkt zieht im Laufe des Nachmittags in Richtung Zillertaler Alpen und die Osttiroler Tauern.

Iselsteg in Lienz und Radwege nach Tristach vorübergehend gesperrt

Aufgrund des Starkregens und des damit zusammenhängenden Anstieges der Wasserpegel in Isel und Drau werden bis auf Weiteres der Iselsteg in Lienz sowie der Radweg vor der Ostspange in Lienz in Richtung Tristach und das Radwegstück vom Adeg in der Tristachersraße in Richtung Tristach für Fußgänger und Radfahrer gesperrt.

"Es kommt im Laufe des Tages nach aktuellen Prognosen auch zu Gewittern, wodurch die Niederschlagsintensivität nochmals verstärkt wird. Wo und wann genau diese Gewitter eintreffen, kann nicht exakt vorhergesagt werden. Weiterhin gilt: Unnötige Autofahrten in den betroffenen Gebieten vermeiden und fernhalten von Hochwasserbereichen und Gewässern", sagt Elmar Rizzoli, Leiter des Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement und verweist auch auf die Beachtung der Anweisungen von Behörden: "Verhaltensempfehlungen und konkrete Anweisungen unbedingt zu beachten. Es geht dabei um die Sicherheit jeder und jedes Einzelnen", so Elmar Rizzoli.

Zugverbindung zwischen Gries und Brenner unterbrochen

Nach einer Mure auf der Bahnstrecke zwischen Gries am Brenner und Brenner ist die Zugverbindung dort derzeit unterbrochen. Vonseiten der ÖBB wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Auch die ROLA ist betroffen und derzeit eingestellt. Um den Warenverkehr weiterhin zu gewährleisten, wird vonseiten der Behörde das sektorale Fahrverbot vorrübergehend aufgehoben. Weiters ist nach einem Murenabgang auf die B 182 Brennerstraße in Matrei am Brenner (Bereich Matreiwald) die Straße gesperrt.