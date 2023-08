Gestärkt durch die Erfolge der kenianischen Bergläufer Patrick Kipngeno, Philemon Ombogo Kiriago sowie der Athletin Philaries Jeruto Kisang und dank des dadurch nochmals gestiegenen Interesses der Hobbylaufszene an der Trainingslocation, starteten Mitte Juni die Laufwochen in Kals am Großglockner. Begleitet von den Spitzenathleten genossen in den folgenden Wochen knapp 200 Gäste jeweils eine Woche individuelle Betreuung und kenianisches Flair in der Berg- und Laufwelt. Die Kenyan Lounge in Kals-Großdorf wurde zum Treffpunkt der Sportbegeisterten.

Nun soll in Kals ein Haus in touristisch bester Lage sowohl im Sommer wie im Winter zum Herzstück eines absoluten Highlight-Projektes in Österreich werden. Realisiert werden soll eine international aufsehenerregende Lauf-Höhentrainingsdestination. In den Wintermonaten soll das Quartier als attraktives Ski-in/Ski-out Aparthotel mit Gastronomie direkt an der Schipiste dienen. Im Sommer finden die "run2gether"-Laufwochen mit einem bisher europaweit noch nirgends realisiertem Gastrokonzept statt.



Die Laufwochen begeistern auch die jungen Sportler © KK/Krejci

Unterstützer für Kalser Konzept gesucht

In den übrigen Monaten können Gäste empfangen werden, die dem Bergsport verbunden sind. Auch können innovative Ideen für die Übergangsmonate umgesetzt werden. Dadurch wird eine nahezu ganzjährige Bespielung und Auslastung angestrebt. Nun suchen die Verantwortlichen von "run2gether" sportbegeisterte Partner mit dem nötigen Tatendrang, diese Ideen weiterzuentwickeln und in die Tat umzusetzen, sei es als Investor, Betreiber, Gastronom oder innovativer Koch.

"Wir suchen Menschen, die an das Potenzial von Osttirol und Kals als Standort für einen sportlichen Aktivurlaub mit völlig neuem Konzept glauben. Solche, die an die Qualität eines Höhentrainingslagers glauben sowie an eine Ernährungsphilosophie, die sich nach den wissenschaftlich fundierten täglichen Bedürfnissen deines Körpers richtet", sagt Thoma Krejci.