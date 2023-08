Am vergangenen Freitag fand ein Bergführer am Schlatenkees, auf einer Seehöhe von 2900 Metern eine offensichtlich bereits länger dort liegende Gletscherleiche. Wenige Meter unterhalb des Auffindungsortes konnte ein Rucksack, der der Leiche zuzuordnen war, aufgefunden werden. Neben Bargeld konnte darin auch eine Bankkarte sowie ein Führerschein aufgefunden werden.

Aufgrund bisheriger Erkenntnisse ist anzunehmen, dass es sich bei der Leiche um einen damals 37-jährigen Österreicher handelt. Eine zweifelsfreie Identifizierung ist jedoch erst nach erfolgtem DNA-Abgleich, dessen Ergebnis in einigen Wochen vorliegen dürfte, möglich. Der Mann, der mit Skitourenausrüstung unterwegs war, dürfte vermutlich im Jahr 2001 am Gletscher verunglückt sein.

Gruppe aus Wien

Damals, am 12. März 2001 waren drei Wiener mit Tourenschiern unterwegs. Gegen 14 Uhr fuhren sie vom Großvenediger talwärts. Etwa eine Stunde später stürzte einer der Tourengeher in eine Gletscherspalte. Das spätere Todesopfer bemerkte den Unfall. Ihm gelang es noch, seinen Kameraden aus der Spalte zu ziehen, als die Schneedecke plötzlich nachgab und der Helfer selbst in die Tiefe stürzte. Er konnte von den anderen beiden Männer allerdings nicht mehr gerettet werden. Sie mussten allein abfahren und gelangten unversehrt zum Matreier Tauernhaus.