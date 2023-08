Schon ab dem Schuljahr 2024/2025 soll es in Osttirol eine weiterführende Schule mit Pflegezweig geben. Das hat Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) im Zuge ihres Osttirol-Besuches am Donnerstagabend mit Bundesrat Markus Stotter (ÖVP) in Lienz angekündigt. Als Vorbild dient dabei die "Pflegeferrari" in Innsbruck, welche heuer bereits 32 Schülerinnen und Schüler absolviert haben.

"Es gab schon Gespräche mit der Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Lienz (HLW)", so Hagele. Die Pflegeferrari sei ein Erfolgsmodell, das man nun auf ganz Tirol ausbreiten wolle. In Lienz sollen die Schülerinnen und Schüler, welche sich für den Pflegezweig entscheiden, mit der sogenannten "Pflegefachassistenz" und mit Matura abschließen. Dabei will man vor allem vorhandene Infrastruktur nutzen - jene der HLW und jene des neuen Campus beim Krankenhaus.

Vorteil beim Medizin-Aufnahmetest

Interessant könnte das Modell auch für Jugendliche sein, die mittelfristig Ärztin oder Arzt werden wollen. Die Lerninhalte könnten den Jugendlichen später bei der Aufnahmeprüfung für das Medizinstudium entgegen kommen. Das Land verhofft sich, durch das neue Angebot das dringend erforderliche Personal für die heimischen Pflegeeinrichtungen zu erhalten. In Innsbruck, bei den "Pflegeferrari"-Absolventen sei das gelungen. "Fast alle sind auch in den Pflegeberuf gegangen", so Hagele.

"Wir bieten für 14-Jährige eine tolle Ausbildung und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Attraktivierung der Pflegeausbildung und des Pflegeberufs", freut sich Ferrari-Direktor Manfred Jordan. Wie sieht man in der Lienzer HLW das Vorhaben des Landes? Vonseiten der HLW Lienz bestätigt man gegenüber der Kleinen Zeitung, dass es entsprechende Gespräche gibt.

Stotter und Hagele kündigten auch an, die Kinderbetreuung im Bezirk Lienz weiter ausbauen zu wollen. "Wir müssen in diesen Bereich investieren", so Hagele. Sie will deshalb eine Exkursion nach Finnland unternehmen: "Man muss das Rad nicht immer neu erfinden."