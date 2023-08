Wer einen feinen „Hoangascht“ in Matrei sucht, stößt über kurz oder lang auf das Buffet im Tauernstadion. Das Restaurant ist nicht nur bei Spielen der Matreier Kicker gefragt, sondern auch für Feiern jeglicher Art – etwa Geburtstagsfeten oder Klassentreffen. Betrieben wird das Buffet von der Sportunion – der Mann dahinter ist Wirt Mario Duregger. Die Sportunion will nun in Matrei gastronomisch expandieren und auch im Tauerncenter für das leibliche Wohl sorgen. Ein entsprechender Vertragsentwurf lag dem Gemeinderat von Matrei in der vergangenen Sitzung bereits vor. Doch positiven Beschluss gab es keinen, im Gegenteil. Der Großteil des Gemeinderates befürwortet zwar, dass sich die Sportunion der Verpflegung im großen Matreier Veranstaltungszentrum annehmen will, in welcher Form ist aber umstritten.