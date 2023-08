"Verliebt ist, wenn man trotzdem weint." Diese Textzeile kennen Fans des deutschen Schlagers in- und auswendig. Und die darauffolgenden auch: "Das kommt bestimmt vom glücklich sein, ich geb' mich ganz in deine Hand." Das Duett "Je t'aime mon amour – Wie viele Stunden hat die Nacht" von Claudia Jung und Richard Clayderman ist Mitte der 1990er-Jahre durch die Decke gegangen. Viele können heute noch mitsingen.

Am kommenden Samstag, dem 19. August, kommt Claudia Jung nach Osttirol. Sie wird beim großen Open Air des "Panorama" auftreten. "Zwirn" und "Wildkogel Buam" heißen die Vorbands, die Party startet um 17 Uhr. Tickets gibt es in der Dolomitenbank im Vorverkauf für 25 Euro. An der Abendkasse kosten sie 30 Euro. "Wie viele Stunden hat die Nacht?" Eine Antwort darauf gibt Claudia Jung, mittlerweile 59 Jahre alt, in Matrei.