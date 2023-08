Am 24. Juni wurde in Matrei das 60‐Jahr Jubiläum der

Sektion Stockschießen groß gefeiert. Dank der vielen Besucher des Festes konnte die vom Veranstalter gemachte Ankündigung, den Erlös

des Rahmenprogramms, wie etwa Mega‐Tombola, Bullenreiten sowie

Kinderprogramm, an die Blaulichtorganisationen in Matrei zu

spenden, wahr gemacht werden. Die Sektion Stockschießen, rund um

Sektionsleiter Daniel Oberwalder durfte somit die stolze Summe von

6500 Euro an die Feuerwehr, Rettung und Bergrettung Matrei, sowie für einen privaten wohltätigen Zweck überreichen.