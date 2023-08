Gefühlt gab es im Juli in Osttirol fast jeden Tag ein Gewitter - Ausnahme waren ein paar wenige Hitzetage. Mit den Gewittern entluden sich über dem Bezirk 9984 Blitze, weiß Michele Salmi vom Wetterdienst Ubimet. Auf die Fläche umgerechnet, waren das 4,95 Blitze pro Quadratkilometer. Also eher wenig. In Tirol (also inklusive Nordtirol) war der Juli allerdings nur leicht blitzarm, mit einer Abweichung von rund minus 10 Prozent im Vergleich zum langjährigen Mittel.

Salmi: "Man kann also davon ausgehen, dass der Juli 2023 in Osttirol ziemlich genau den klimatologischen Durchschnitt in Sachen Blitzdichte erreicht hat."

Blitz mit Rekordstärke

Die Kraft von Blitzen wird über die Stromstärke in der Einheit Ampere angegeben. Der stärkste Blitz in Österreich im Juli wurde in Osttirol gemessen: Spitzenreiter ist eine Entladung mit gut 300.000 Ampere am Nachmittag des 4. Juli im Villgratental. In kürzester Zeit wurde dabei knapp 20.000 Mal mehr Energie freigesetzt, als in einer haushaltsüblichen Steckdose mit 16 Ampere verfügbar ist.