Am 1. August wurden eine 42-jährige Österreicherin und ein 48-jähriger Deutscher, die gewerbsmäßig Einmietbetrügereien begingen, von Beamten der Polizeiinspektion Matrei in Kals am Großglockner festgenommen. Das Paar mietete sich im Zeitraum vom 17. Juli bis zum 1. August in insgesamt fünf Hotels in Osttirol ein und verließ diese, ohne die Rechnungen zu bezahlen. "Der Schaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag", teilt die Polizei mit.

Weiters konnten den beiden Beschuldigten drei Einmietebetrügereien in Deutschland und ein Einmietbetrug in Südtirol mit einer Gesamtschadenssumme im mittleren vierstelligen Eurobetrag nachgewiesen werden.

In Polizeigewahrsam

Die 42-Jährige wurde inzwischen über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 48-Jährige befindet sich bis zur Entscheidung des Gerichtes noch in polizeilichem Gewahrsam. Nach Abschluss der Ermittlungen wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck übermittelt.